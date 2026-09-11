Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Лео Гогличидзе
Статистика
€ 450 тыс
Лео Гогличидзе - статистика
Родина
29 апреля 1997 (29)
#3 | Защитник
175 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Первая лига 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
1' - 90'
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
1
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
1
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
7
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
45
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
7
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+