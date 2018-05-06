Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томми Сперр - статистика

Завершил карьеру
30 сентября 1987 (38)
#3 | Защитник
186 см | 72 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
2 : 1
06.05.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Престон
2 : 1
06.03.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Болтон
1 : 3
03.03.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
0 : 1
24.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
20.02.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 1
17.02.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брентфорд
1 : 1
10.02.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
2 : 1
03.02.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
30.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
2 : 2
30.09.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 2
26.09.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
0 : 0
23.09.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
16.09.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
12.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
1 : 1
09.09.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
0 : 0
26.08.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
1 : 0
19.08.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Дерби Каунти
1 : 0
15.08.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
0 : 0
12.08.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
1 : 0
05.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
2
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+