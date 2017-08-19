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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Рединг
Престон - Рединг: обзор матча 19 августа 2017
Престон
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
22'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Рединг
90'
+3
Желтая карточка
К. Гантер
45'
+1
Желтая карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
Д. Фишер
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Ш. Магуайр
22'
19'
Желтая карточка
Л. Мур
Желтая карточка
Б. Пирсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
3-4-2
12
Максвелл
6
Дэвис
23
Хантингтон
14
Фишер
10
Хэрроп
14
Джонсон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
9
Хагилл
4-5-1
1
Манноне
26
Мур
5
МакШейн
2
Гантер
6
Блэкетт
8
Свифт
10
Бакуна
4
Келли
77
Попа
77
Барроу
24
Клемент
Остались в запасе
Престон
Рединг
1
Деклан Радд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Престон - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
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Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
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