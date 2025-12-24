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Дивок Ориги
Новости
Дивок Ориги - новости
Завершил карьеру
18 апреля 1995 (31), Остенде
#27 | Нападающий
185 см | 75 кг
Бельгия | Кения
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Форвард, забивший России на ЧМ-2014, закончил карьеру в 31 год
8 июня
«Милан» расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
2025.12.24 00:11
Фото
Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ
2023.09.29 19:49
2
«Милан» отдал двух игроков в аренду клубам АПЛ
2023.09.02 09:30
«Милан» и «Вест Хэм» могут обменяться нападающими
2023.07.06 07:38
Семь футболистов близки к уходу из «Милана»
2023.05.20 13:47
Фото
Ориги выбрал игровой номер в «Милане»
2022.07.29 17:52
Фото
Ориги стал игроком «Милана»
2022.07.05 17:13
«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги, Кариуса и еще двух игроков
2022.06.09 12:30
1
Ориги попрощался с «Ливерпулем». Он перейдет в «Милан»
2022.05.31 11:50
Ориги на следующей неделе перейдет в «Милан» после семи лет в «Ливерпуле» (Фабрицио Романо)
2022.05.29 12:06
Клопп подтвердил уход Ориги из «Ливерпуля»
2022.05.20 14:48
1
«Милан» готов потратить до 100 миллионов на летние трансферы
2022.04.07 22:42
1
Ориги перейдет в «Милан» свободным агентом (Николо Скира)
2022.03.22 22:36
Ориги предложили «Интеру»
2022.01.16 09:09
2
«Ювентус» хочет подписать нападающего «Ливерпуля» Ориги
2021.12.31 11:49
2
Клопп: «Ориги – легенда. Надеюсь, он встретит тренера, который даст ему больше игрового времени, чем я»
2021.12.05 01:26
1
Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Барселону»
2021.10.07 20:23
2
«Ливерпуль» хочет получить 60 миллионов на продаже игроков летом
2021.06.09 11:39
3
«Ливерпуль» не станет удерживать Ориги, если за него предложат больше 20 миллионов
2021.01.01 21:59
Corriere dello Sport: «Интер» заинтересован в Ориги
2020.12.29 13:56
«Ливерпуль» может обменять Ориги на защитника «Шальке» Кабака
2020.12.21 21:35
Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Вулверхэмптон»
2020.12.19 09:58
Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Астон Виллу»
2020.08.03 00:31
1
Ориги в матче с «Тоттенхэмом» сделал больше обводок, чем любой игрок соперника. Бельгиец провел на поле 12 минут
2020.01.12 15:46
1
Видео
Клопп: «Кого из известных игроков воспитал «Генк»? Дивок Ориги. Легенда «Ливерпуля», между прочим»
2019.11.05 16:37
1
Фото
УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги
2019.10.24 17:10
2
Гомес, Ориги, Салах сыграют с первых минут против «Манчестер Сити»; Браво, Зинченко, Родри – в старте чемпионов
2019.08.04 16:12
Видео
«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Ориги
2019.07.10 20:47
1
Ориги: «Надеюсь, что переговоры с «Ливерпулем» пройдут положительно»
2019.06.05 19:32
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
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