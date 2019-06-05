Ориги: «Надеюсь, что переговоры с «Ливерпулем» пройдут положительно» 

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги рассказал о переговорах с клубом.

«В одну из следующих нескольких недель мы должны сесть и посмотреть, что нас ждет. Сейчас я хочу просто сконцентрироваться на нескольких оставшихся играх с Бельгией и потом уже посмотреть [что произойдет].

Я хочу сначала поговорить с клубом и со своими людьми, прежде чем выпить в публичное пространство, но надеюсь, что переговоры между мной, клубом и моими людьми пройдут положительно», – сказал Ориги.