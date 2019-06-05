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    Ориги: «Надеюсь, что переговоры с «Ливерпулем» пройдут положительно» 

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги рассказал о переговорах с клубом.

    «В одну из следующих нескольких недель мы должны сесть и посмотреть, что нас ждет. Сейчас я хочу просто сконцентрироваться на нескольких оставшихся играх с Бельгией и потом уже посмотреть [что произойдет].

    Я хочу сначала поговорить с клубом и со своими людьми, прежде чем выпить в публичное пространство, но надеюсь, что переговоры между мной, клубом и моими людьми пройдут положительно», – сказал Ориги.

    • Контракт футболиста истекает следующим летом.
    • В сезона АПЛ игрок провел 12 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
    • В ЛЧ Ориги провел восемь игр и забил три гола.

    Источник: Sky Sports

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    05.06.2019 19:32
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