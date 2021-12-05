Клопп: «Ориги – легенда. Надеюсь, он встретит тренера, который даст ему больше игрового времени, чем я»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 15-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0). Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил форвард Дивок Ориги.

«Дивок Ориги – легенда, он закончил матч, и это отличная история.

Он невероятный нападающий. По разным причинам он играет не так часто, но я надеюсь, что однажды он найдет менеджера, который даст ему больше игрового времени, чем я.

Он один из лучших финишеров атак, которых я когда-либо видел в своей жизни. В этой замечательной команде, с нашей атакующей тройкой, он не всегда выходит на поле, но он очень позитивный парень, любит клуб, хочет внести свой вклад, и он сделал это в матче с «Вулверхэмптоном», – сказал немец.

26-летний бельгиец стоит 12 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 3 матча и 2 гола.

Ориги забивал России на ЧМ-2014.

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