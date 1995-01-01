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    Клопп: «Ориги – легенда. Надеюсь, он встретит тренера, который даст ему больше игрового времени, чем я»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 15-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0). Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил форвард Дивок Ориги.

    «Дивок Ориги – легенда, он закончил матч, и это отличная история.

    Он невероятный нападающий. По разным причинам он играет не так часто, но я надеюсь, что однажды он найдет менеджера, который даст ему больше игрового времени, чем я.

    Он один из лучших финишеров атак, которых я когда-либо видел в своей жизни. В этой замечательной команде, с нашей атакующей тройкой, он не всегда выходит на поле, но он очень позитивный парень, любит клуб, хочет внести свой вклад, и он сделал это в матче с «Вулверхэмптоном», – сказал немец.

    • 26-летний бельгиец стоит 12 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у него 3 матча и 2 гола.
    • Ориги забивал России на ЧМ-2014.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ВВС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21925

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Игрок он интересный, но скользила инфа, что ленивый.

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