«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги продлили контракт с клубом. Сообщается, что соглашение долгосрочное, но о точных сроках в заявлении клуба не говорится.

«Я всегда комфортно себя чувствовал здесь. Я делаю шаги в своей карьере. В этом клубе я стал мужчиной, меня подписали в 19 лет. Это потрясающий клуб, у нас хорошая команда, замечательный персонал», – сказал Ориги.