«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги продлили контракт с клубом. Сообщается, что соглашение долгосрочное, но о точных сроках в заявлении клуба не говорится.
July 10, 2019
«Я всегда комфортно себя чувствовал здесь. Я делаю шаги в своей карьере. В этом клубе я стал мужчиной, меня подписали в 19 лет. Это потрясающий клуб, у нас хорошая команда, замечательный персонал», – сказал Ориги.
- Ориги стал игроком «Ливерпуля» в 2014 году. Он провел сезон-2014/15 в аренде в «Лилле», сезон-2017/18 – в «Вольфсбурге».
- Он провел 98 игр за клуб и забил 28 голов.
- Сейчас футболисту 24 года.