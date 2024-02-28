Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Италии 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Англии 2019 Суперкубок УЕФА 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Франция. Лига 1 2013/2014