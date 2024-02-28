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Дивок Ориги
Статистика
Дивок Ориги - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1995 (31), Остенде
#27 | Нападающий
185 см | 75 кг
Бельгия | Кения
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ноттингем Форест
0 : 1
28.02.2024
Манчестер Юнайтед
1' - 79'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттингем Форест
2 : 1
07.02.2024
Бристоль Сити
1' - 75'
8'
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