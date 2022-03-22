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Ориги перейдет в «Милан» свободным агентом (Николо Скира)

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги продолжит карьеру в «Милане».

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб и 26-летний бельгиец согласовали контракт на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона евро.

Ражи перехода в «Милан» Ориги отклонил три предложения из АПЛ и Бундеслиги. Форвард перейдет в «Милан» летом на правах свободного агента.

  • Контракт Ориги с «Ливерпулем» истекает 30 июня.
  • В этом сезоне бельгиец забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 14 матчах.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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22.03.2022 22:36
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