Ориги перейдет в «Милан» свободным агентом (Николо Скира)

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги продолжит карьеру в «Милане».

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб и 26-летний бельгиец согласовали контракт на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона евро.

Ражи перехода в «Милан» Ориги отклонил три предложения из АПЛ и Бундеслиги. Форвард перейдет в «Милан» летом на правах свободного агента.

Контракт Ориги с «Ливерпулем» истекает 30 июня.

В этом сезоне бельгиец забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 14 матчах.

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