Клопп подтвердил уход Ориги из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард Дивок Ориги покинет клуб летом.

«Я ожидаю особого прощания с Дивоком. Для меня он всегда будет легендой «Ливерпуля», и мне было очень приятно работать с ним.

Ориги один из самых важных игроков, которые у меня когда-либо были. Куда бы он ни пошел, он добьется успеха, уверен в этом.

Будет тяжело, когда он уйдет. Без сомнения, он легенда «Ливерпуля», – сказал Клопп.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2015 года.

Он забил 41 гол в 175 матчах, в том числе в финале ЛЧ-2019.

Ожидается, что бельгиец перейдет в «Милан».

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