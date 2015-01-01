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Клопп подтвердил уход Ориги из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард Дивок Ориги покинет клуб летом.

«Я ожидаю особого прощания с Дивоком. Для меня он всегда будет легендой «Ливерпуля», и мне было очень приятно работать с ним.

Ориги один из самых важных игроков, которые у меня когда-либо были. Куда бы он ни пошел, он добьется успеха, уверен в этом.

Будет тяжело, когда он уйдет. Без сомнения, он легенда «Ливерпуля», – сказал Клопп.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sky Sports

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