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Дабни Соуза
Статистика
Дабни Соуза - статистика
Завершил карьеру
21 июля 1996 (30)
#36 | Полузащитник
Нидерланды
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Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Лион
7 : 1
23.02.2017
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1 : 4
16.02.2017
Лион
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
08.12.2016
Зенит
69' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Дандолк
0 : 1
24.11.2016
АЗ Алкмаар
75' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Маккаби
0 : 0
03.11.2016
АЗ Алкмаар
61' - 90'
Лига Европы, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
20.10.2016
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Зенит
5 : 0
29.09.2016
АЗ Алкмаар
1' - 73'
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
15.09.2016
Дандолк
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
АЗ Алкмаар
0 : 0
25.08.2016
Войводина
66' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Войводина
0 : 3
18.08.2016
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ПАС
1 : 2
04.08.2016
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЗ Алкмаар
1 : 0
28.07.2016
ПАС
1' - 90'
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