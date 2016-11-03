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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - АЗ Алкмаар
Маккаби - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 ноября 2016
Маккаби
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
0 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - АЗ Алкмаар
87'
Желтая карточка
М. Юханссон
Желтая карточка
Й. Бенаюн
86'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Мича
81'
77'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
В. Вегхорст
Замена
Н. Игьебор
️️️️
В. Кьяртанссон
72'
Замена
А. Рикан
️️️️
О. Бен Харуш
71'
Желтая карточка
В. Кьяртанссон
69'
61'
Замена
Д. Соуза
️️️️
И. Бель Хассани
55'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Р. ван Эйден
54'
Желтая карточка
Д. Люккассен
Желтая карточка
Э. Даса
50'
Желтая карточка
Э. Тиби
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ПП
11
Таль Бен-Хаим II
ЛФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
15
Дор Мича
РФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
23
Бен Ринстра
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
40
Носа Игьебор
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4-3-3
1
Райкович
20
Бен Харуш
18
Тиби
26
Бен-Хаим
2
Даса
5
Скарионе
6
Альберман
6
Медуньянин
11
Бен-Хаим II
9
Кьяртанссон
15
Мича
3-2-2-1-2
1
Рочет
32
Люккассен
12
Влаар
3
ван Эйден
4
Юханссон
70
Хапс
30
Вуйтенс
11
Бель Хассани
23
Ринстра
9
Вегхорст
99
Гарсия
15
Мича
51
Бенаюн
51
Бенаюн
15
Мича
9
Кьяртанссон
40
Игьебор
40
Игьебор
9
Кьяртанссон
20
Бен Харуш
22
Рикан
22
Рикан
20
Бен Харуш
11
Бель Хассани
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
11
Бель Хассани
3
ван Эйден
21
Мюрен
21
Мюрен
3
ван Эйден
9
Вегхорст
9
Фрайдей
9
Фрайдей
9
Вегхорст
Остались в запасе
Маккаби
АЗ Алкмаар
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Маккаби - АЗ Алкмаар
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Нетанья Стэдиум
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