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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Дандолк
АЗ Алкмаар - Дандолк: обзор матча 15 сентября 2016
АЗ Алкмаар
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Дандолк
61'
С. Вуйтенс
89'
К. Килдафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Дандолк
90'
+5
Желтая карточка
К. Килдафф
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Килдафф
Пас отдал
Д. Хорган
Желтая карточка
М. Юханссон
88'
85'
Желтая карточка
Р. Бенсон
84'
Замена
К. Килдафф
️️️️
П. МакИлэни
77'
Замена
Р. Бенсон
️️️️
Д. Маунтни
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
А. Джаханбакш
75'
75'
Замена
К. Шилдс
️️️️
Д. МакМиллан
72'
Вторая желтая
С. О'Доннелл
Замена
Б. Ринстра
️️️️
С. Вуйтенс
66'
ГОЛ! 1:0!
С. Вуйтенс
Пас отдал
Р. ван Эйден
61'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Ф. Фрайдей
55'
45'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
36
Дабни Соуза
ЛФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
6
Стефан О'Доннелл
ОП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
22
Джон Маунтни
ПП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
12
Шейн Гримс
ЦЗ
18
Робби Бенсон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
19
Дин Шилз
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Рочет
32
Люккассен
3
ван Эйден
12
Влаар
70
Хапс
8
ван Овереем
4
Юханссон
30
Вуйтенс
11
Джаханбакш
36
Дабни Соуза
9
Фрайдей
3-1-5-1
1
Роджерс
3
Гартленд
4
Бойл
14
Мэсси
6
О'Доннелл
22
Маунтни
10
МакИлэни
8
Финн
2
Гэннон
7
Хорган
29
МакМиллан
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
30
Вуйтенс
23
Ринстра
23
Ринстра
30
Вуйтенс
9
Фрайдей
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Фрайдей
10
МакИлэни
16
Килдафф
16
Килдафф
10
МакИлэни
22
Маунтни
18
Бенсон
18
Бенсон
22
Маунтни
29
МакМиллан
5
Шилдс
5
Шилдс
29
МакМиллан
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Дандолк
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
29
Патрик Барретт
ЦЗ
12
Шейн Гримс
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
19
Дин Шилз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
12
Шейн Гримс
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
19
Дин Шилз
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча АЗ Алкмаар - Дандолк
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
АФАС Штадион
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