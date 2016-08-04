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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАС - АЗ Алкмаар
ПАС - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 августа 2016
ПАС
04.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
36'
Д. Люккассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
А. Лила
62'
45'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Люккассен
Начало матча
Статистика матча ПАС - АЗ Алкмаар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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