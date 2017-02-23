Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - АЗ Алкмаар
Лион - АЗ Алкмаар: обзор матча 23 февраля 2017
Лион
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
7 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
5'
Н. Фекир
17'
М. Корне
27'
Н. Фекир
34'
С. Дардер
78'
Н. Фекир
87'
У. Ауа
89'
М. Дьякаби
26'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 7:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
Н. Фекир
89'
ГОЛ! 6:1!
У. Ауа
Пас отдал
К. Жалле
87'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Тусар
81'
ГОЛ! 5:1!
Н. Фекир
Пас отдал
С. Дардер
78'
77'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Ф. Фрайдей
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Р. Геззаль
76'
72'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
А. Джаханбакш
Желтая карточка
К. Жалле
66'
Желтая карточка
М. Корне
63'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Корне
63'
60'
Желтая карточка
Р. Хапс
45'
Желтая карточка
Л. Гарсия
45'
Замена
Р. ван Эйден
️️️️
Р. Влаар
ГОЛ! 4:1!
С. Дардер
Пас отдал
Р. Геззаль
34'
ГОЛ! 3:1!
Н. Фекир
27'
26'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
С. Вуйтенс
ГОЛ! 2:0!
М. Корне
Пас отдал
К. Жалле
17'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фекир
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4
Джордан Ферри
ПП
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Бруно Женезио
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЛФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
РФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
4
Дьякаби
2
Янга-Мбива
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Дардер
4
Ферри
70
Корне
10
Фекир
18
Геззаль
4-2-1-3
23
Крул
4
Юханссон
12
Влаар
32
Люккассен
70
Хапс
23
Ринстра
30
Вуйтенс
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
9
Фрайдей
99
Гарсия
29
Тусар
8
Толиссо
8
Толиссо
29
Тусар
70
Корне
10
Ауа
10
Ауа
70
Корне
18
Геззаль
91
Ляказетт
91
Ляказетт
18
Геззаль
12
Влаар
3
ван Эйден
3
ван Эйден
12
Влаар
11
Джаханбакш
20
Сентьенс
20
Сентьенс
11
Джаханбакш
9
Фрайдей
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Фрайдей
Остались в запасе
Лион
АЗ Алкмаар
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
8
Йорис ван Овереем
ОП
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Лион - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Лион
АЗ Алкмаар
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+