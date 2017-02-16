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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Лион
АЗ Алкмаар - Лион: обзор матча 16 февраля 2017
АЗ Алкмаар
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Лион
68'
А. Джаханбакш (П)
26'
Л. Тусар
45+2'
А. Ляказетт
57'
А. Ляказетт
90+5'
Д. Ферри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Лион
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Д. Ферри
84'
Замена
У. Ауа
️️️️
С. Дардер
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
М. Сентьенс
74'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
В. Вегхорст
71'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Джаханбакш
68'
67'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Л. Тусар
Желтая карточка
А. Джаханбакш
66'
66'
Замена
М. Корне
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Танкович
65'
57'
ГОЛ! 0:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Л. Тусар
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Толиссо
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тусар
Пас отдал
Н. Фекир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ПП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
22
Муамер Танкович
ЛФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
АП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
3-4-1-2
23
Крул
70
Хапс
3
ван Эйден
32
Люккассен
20
Сентьенс
23
Ринстра
30
Вуйтенс
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
22
Танкович
9
Вегхорст
4-2-1-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
2
Маммана
4
Дьякаби
31
Рыбус
29
Тусар
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
10
Фекир
91
Ляказетт
20
Сентьенс
8
ван Овереем
8
ван Овереем
20
Сентьенс
9
Вегхорст
9
Фрайдей
9
Фрайдей
9
Вегхорст
22
Танкович
99
Гарсия
99
Гарсия
22
Танкович
91
Ляказетт
70
Корне
70
Корне
91
Ляказетт
29
Тусар
4
Ферри
4
Ферри
29
Тусар
10
Дардер
10
Ауа
10
Ауа
10
Дардер
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Лион
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча АЗ Алкмаар - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
АФАС Штадион
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