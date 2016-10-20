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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Маккаби
АЗ Алкмаар - Маккаби: обзор матча 20 октября 2016
АЗ Алкмаар
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Маккаби
72'
Р. Мюрен
24'
О. Скарионе
82'
Э. Голаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Маккаби
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Люккассен
84'
84'
Замена
Е. Филипенко
️️️️
О. Скарионе
82'
ГОЛ! 1:2!
Э. Голаса
Пас отдал
Э. Даса
79'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Г. Альберман
ГОЛ! 1:1!
Р. Мюрен
Пас отдал
И. Бель Хассани
72'
69'
Замена
Д. Мича
️️️️
Т. Бен-Хаим II
67'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Й. ван Овереем
61'
Замена
Г. Тил
️️️️
Б. Ринстра
57'
35'
Желтая карточка
О. Бен Харуш
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Скарионе
Пас отдал
Х. Медуньянин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
6
Гал Альберман
ПП
11
Таль Бен-Хаим II
ЛФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
5
Оскар Скарионе
РФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
40
Носа Игьебор
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рочет
70
Хапс
32
Люккассен
3
ван Эйден
4
Юханссон
8
ван Овереем
23
Ринстра
30
Вуйтенс
11
Бель Хассани
9
Фрайдей
21
Мюрен
4-3-3
1
Райкович
2
Даса
20
Бен Харуш
26
Бен-Хаим
18
Тиби
6
Альберман
6
Медуньянин
23
Голаса
5
Скарионе
9
Кьяртанссон
11
Бен-Хаим II
23
Ринстра
20
Тил
20
Тил
23
Ринстра
32
Люккассен
9
Вегхорст
9
Вегхорст
32
Люккассен
8
ван Овереем
99
Гарсия
99
Гарсия
8
ван Овереем
5
Скарионе
24
Филипенко
24
Филипенко
5
Скарионе
6
Альберман
40
Игьебор
40
Игьебор
6
Альберман
11
Бен-Хаим II
15
Мича
15
Мича
11
Бен-Хаим II
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Маккаби
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Даниэль Лифшиц
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча АЗ Алкмаар - Маккаби
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
АФАС Штадион
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