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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - АЗ Алкмаар
Дандолк - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 ноября 2016
Дандолк
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
9'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - АЗ Алкмаар
87'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
В. Вегхорст
81'
Желтая карточка
С. Вуйтенс
80'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Танкович
Замена
Д. Шилз
️️️️
П. МакИлэни
80'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
К. Килдафф
77'
75'
Замена
Д. Соуза
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
Д. Маунтни
️️️️
С. О'Доннелл
42'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
6
Стефан О'Доннелл
ОП
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
18
Робби Бенсон
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ПП
16
Киран Килдафф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
20
Матс Сентьенс
ПП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
22
Муамер Танкович
ЛФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
24
Алан Кин
ПЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
19
Дин Шилз
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
3-1-5-1
1
Роджерс
14
Мэсси
4
Бойл
3
Гартленд
6
О'Доннелл
7
Хорган
8
Финн
2
Гэннон
18
Бенсон
10
МакИлэни
16
Килдафф
4-3-1-2
1
Рочет
4
Юханссон
32
Люккассен
12
Влаар
70
Хапс
20
Сентьенс
30
Вуйтенс
23
Ринстра
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
22
Танкович
6
О'Доннелл
22
Маунтни
22
Маунтни
6
О'Доннелл
16
Килдафф
29
МакМиллан
29
МакМиллан
16
Килдафф
10
МакИлэни
19
Шилз
19
Шилз
10
МакИлэни
22
Танкович
2
Оувеян
2
Оувеян
22
Танкович
11
Джаханбакш
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
9
Фрайдей
9
Фрайдей
9
Вегхорст
Остались в запасе
Дандолк
АЗ Алкмаар
29
Патрик Барретт
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
1
Ник Олий
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Дандолк - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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