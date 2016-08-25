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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Войводина
АЗ Алкмаар - Войводина: обзор матча 25 августа 2016
АЗ Алкмаар
25.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Войводина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Войводина
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Гарсия
66'
Начало матча
Статистика матча АЗ Алкмаар - Войводина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
- : -
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
Информация о матче
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