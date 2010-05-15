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Миста
Статистика
Миста - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1978 (47)
#24 | Нападающий
184 см | 79 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
2 : 0
15.05.2010
Депортиво
67' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1 : 0
08.05.2010
Мальорка
79' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 1
05.05.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
0 : 1
01.05.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1 : 0
24.04.2010
Депортиво
81' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0 : 2
20.03.2010
Вальядолид
64' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
13.12.2009
Депортиво
1' - 68'
Испания. Примера, 13 тур
Депортиво
1 : 3
05.12.2009
Барселона
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 12 тур
Расинг
0 : 1
29.11.2009
Депортиво
1' - 64'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
21.11.2009
Атлетико
1' - 70'
35'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 2
07.11.2009
Депортиво
1' - 60'
13'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 0
17.10.2009
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Тенерифе
0 : 1
03.10.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 0
27.09.2009
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2 : 3
19.09.2009
Эспаньол
58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
1 : 0
13.09.2009
Малага
79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
3 : 2
29.08.2009
Депортиво
73' - 90'
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