Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эспаньол
Депортиво - Эспаньол: обзор матча 19 сентября 2009
Депортиво
19.09.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 3
Завершен
Эспаньол
30'
Адриан
78'
Н. Лассад
21'
Х. Кальехон
42'
Х. Форлин
55'
Х. Верду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эспаньол
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Х. Верду
ГОЛ! 2:3!
Н. Лассад
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Замена
Х. Маркес
️️️️
Б. Саар
Замена
️️️️
Рики
Замена
Миста
️️️️
Адриан
Замена
Н. Лассад
️️️️
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 1:3!
Х. Верду
Пас отдал
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:2!
Х. Форлин
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Гарсия
16'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Луис Гарсия
ЛП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
ЦП
10
Коро
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Депортиво
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
30
Хуан Хосе Сиерколис
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
27
Хулиан Лопес
ПВ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
16
Луис
83
Зе Каштру
22
Лопо
15
Лауре
22
Родригес
6
Жука
18
Гуардадо
21
Валерон
20
Адриан
11
Рики
4-4-1-1
13
Камени
2
Чика
2
Пареха
18
Форлин
3
Гарсиа
7
Кальехон
16
Уртадо
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Коро
9
Саар
20
Адриан
24
Миста
24
Миста
20
Адриан
21
Валерон
11
Лассад
11
Лассад
21
Валерон
25
Верду
14
Ронкалья
14
Ронкалья
25
Верду
9
Саар
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
9
Саар
7
Кальехон
0
Маркес
0
Маркес
7
Кальехон
Остались в запасе
Депортиво
Эспаньол
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
30
Хуан Хосе Сиерколис
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
27
Хулиан Лопес
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Остались в запасе
30
Хуан Хосе Сиерколис
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
27
Хулиан Лопес
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Депортиво - Эспаньол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
Депортиво
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+