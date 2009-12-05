Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 05 декабря 2009
Депортиво
05.12.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
39'
Адриан
29'
Л. Месси
79'
Л. Месси
88'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Э. Абидаль
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Р. Бодипо
️️️️
А. Томас
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Замена
Педро
️️️️
Т. Анри
Замена
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Миста
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 1:1!
Адриан
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
22
Лопо
19
Пабло
16
Серхио
20
Томас
18
Гуардадо
24
Миста
22
Родригес
20
Адриан
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
11
Ибрагимович
12
Анри
18
Гуардадо
14
Альварес
14
Альварес
18
Гуардадо
20
Томас
23
Бодипо
23
Бодипо
20
Томас
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
12
Анри
9
Педро
9
Педро
12
Анри
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Депортиво - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Депортиво
Барселона
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+