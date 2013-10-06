Лука Белингери - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Белингери
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Белингери
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.01.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:3
|Парма (Парма)
|05.01.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|21.12.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:2
|Милан (Милан)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|06.10.2013
|69' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Ливорно (Ливорно)
|29.09.2013
|77' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Ливорно (Ливорно)
|25.09.2013
|55' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Ливорно (Ливорно)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:0
|Катания (Катания)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Ливорно (Ливорно)
|25.08.2013
|1' -59'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Рома (Рим)