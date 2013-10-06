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    Лука Белингери - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Белингери
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    05.01.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    21.12.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    07.12.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:2 Милан (Милан)
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    24.11.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Ювентус (Турин)
    09.11.2013 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    06.10.2013 69' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    29.09.2013 77' -90' Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25.09.2013 55' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    21.09.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    15.09.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:0 Катания (Катания)
    01.09.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    25.08.2013 1' -59' Ливорно (Ливорно) 0:2 Рома (Рим)
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