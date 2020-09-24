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    Кристиан Рамзебнер - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Рамзебнер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1989 (33 года)
    Рост 191
    Вес 83
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 86' -90' Лудогорец (Разград) 1:3 ЛАСК (Линц)
    90'
    03.12.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:3 Тоттенхэм (Лондон)
    26.11.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:2 Антверпен (Антверпен)
    29.10.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:3 Лудогорец (Разград)
    22.10.2020 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:0 ЛАСК (Линц)
    01.10.2020 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:4 ЛАСК (Линц)
    24.09.2020 58' -90' ЛАСК (Линц) 7:0 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
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