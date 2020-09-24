Кристиан Рамзебнер - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Рамзебнер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Рамзебнер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|86' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|90'
|03.12.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.11.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|29.10.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:3
|Лудогорец (Разград)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|ЛАСК (Линц)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:4
|ЛАСК (Линц)
|24.09.2020
|58' -90'
|ЛАСК (Линц)
|7:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)