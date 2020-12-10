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Кристиан Рамзебнер
Статистика
Кристиан Рамзебнер - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1989 (37)
#15 | Защитник
191 см | 83 кг
Австрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛАСК
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 3
10.12.2020
ЛАСК
86' - 90'
90'
Лига Европы, 5 тур
ЛАСК
3 : 3
03.12.2020
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
ЛАСК
0 : 2
26.11.2020
Антверпен
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
ЛАСК
4 : 3
29.10.2020
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
22.10.2020
ЛАСК
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Спортинг
1 : 4
01.10.2020
ЛАСК
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ЛАСК
7 : 0
24.09.2020
ДАК 1904
58' - 90'
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