Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - ЛАСК
Тоттенхэм - ЛАСК: обзор матча 22 октября 2020
Тоттенхэм
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
ЛАСК
18'
Л. Моура
27'
А. Андраде (АГ)
84'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - ЛАСК
Замена
️️️️
К. Винисиус
86'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Винисиус
84'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Л. Моура
78'
78'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Балич
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Бэйл
62'
Замена
Д. Алли
️️️️
Э. Ламела
62'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Хейбьерг
62'
46'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
А. Грубер
46'
Замена
М. Поцман
️️️️
А. Андраде
45'
+2
Желтая карточка
П. Михорль
39'
Замена
П. Филипович
️️️️
Р. Реннер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Андраде
Пас отдал
Г. Бэйл
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
К. Винисиус
18'
5'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Холланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
4
Дэвис
6
Санчес
2
Доэрти
3
Регилон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
18
Бэйл
7
Моура
9
Ламела
95
Винисиус
3-1-3-3
30
Шлагер
16
Андраде
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
36
Реннер
34
Михорль
26
Ранфтль
18
Балич
9
Грубер
9
Рагуц
7
Моура
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Моура
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
9
Ламела
8
Алли
8
Алли
9
Ламела
18
Бэйл
7
Сон
7
Сон
18
Бэйл
8
Холланд
8
Гргич
8
Гргич
8
Холланд
36
Реннер
5
Филипович
5
Филипович
36
Реннер
9
Грубер
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Грубер
16
Андраде
19
Поцман
19
Поцман
16
Андраде
18
Балич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
18
Балич
Остались в запасе
Тоттенхэм
ЛАСК
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тоттенхэм - ЛАСК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Тоттенхэм
ЛАСК
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+