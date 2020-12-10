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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - ЛАСК
Лудогорец - ЛАСК: обзор матча 10 декабря 2020
Лудогорец
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 3
Завершен
ЛАСК
46'
Э. Ману
56'
Ф. Визингер
61'
Р. Реннер (П)
67'
М. Эмиль Мадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ЛАСК
90'
+1
Желтая карточка
К. Рамзебнер
86'
Замена
К. Рамзебнер
️️️️
Ф. Визингер
Замена
Д. Янков
️️️️
Каули
77'
Замена
Анисе
️️️️
С. Баджи
77'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
К. Кешеру
77'
73'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Ранфтль
73'
Замена
П. Плойер
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Г. Терзиев
️️️️
Д. Икоко
70'
67'
ГОЛ! 1:3!
М. Эмиль Мадсен
Пас отдал
Й. Эггештайн
63'
Желтая карточка
Х. Балич
62'
Замена
А. Грубер
️️️️
Д. Райтер
62'
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Гойгингер
Красная карточка
А. Сантана
61'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Реннер
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Визингер
54'
Желтая карточка
Ф. Визингер
ГОЛ! 1:0!
Э. Ману
Пас отдал
К. Кешеру
46'
Замена
Э. Ману
️️️️
М. Чибота
46'
45'
Пенальти не реализован!
Т. Гойгингер
Желтая карточка
Сисиньо
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Лудогорец
33
Ренан
ВР
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Иван Йорданов
ЦП
12
Анисе
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
4-2-3-1
23
Илиев
32
Икоко
23
Жозуэ
24
Вердон
40
Сисиньо
80
Сантана
25
Баджи
13
Чибота
80
Каули
77
Десподов
13
Кешеру
3-1-4-2
30
Шлагер
23
Чеберко
28
Визингер
16
Андраде
8
Холланд
21
Мадсен
36
Реннер
29
Райтер
26
Ранфтль
36
Гойгингер
19
Эггештайн
13
Кешеру
37
Текпетей
37
Текпетей
13
Кешеру
13
Чибота
45
Ману
45
Ману
13
Чибота
80
Каули
8
Янков
8
Янков
80
Каули
32
Икоко
5
Терзиев
5
Терзиев
32
Икоко
25
Баджи
12
Анисе
12
Анисе
25
Баджи
19
Эггештайн
20
Плойер
20
Плойер
19
Эггештайн
28
Визингер
15
Рамзебнер
15
Рамзебнер
28
Визингер
26
Ранфтль
19
Поцман
19
Поцман
26
Ранфтль
29
Райтер
9
Грубер
9
Грубер
29
Райтер
36
Гойгингер
18
Балич
18
Балич
36
Гойгингер
Остались в запасе
Лудогорец
ЛАСК
45
Димитар Митков
ЦФ
8
Иван Йорданов
ЦП
33
Ренан
ВР
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
45
Димитар Митков
ЦФ
8
Иван Йорданов
ЦП
33
Ренан
ВР
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Лудогорец - ЛАСК
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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