Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Антверпен
ЛАСК - Антверпен: обзор матча 26 ноября 2020
ЛАСК
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 4 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
53'
Л. Рафаэлов
83'
П. Геркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Антверпен
88'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Л. Рафаэлов
83'
ГОЛ! 0:2!
П. Геркенс
Пас отдал
Д. Лукаку
80'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
К. Миеси
80'
Замена
А. Бута
️️️️
С. Юклеред
Желтая карточка
Й. Эггештайн
73'
Замена
М. Поцман
️️️️
П. Филипович
73'
66'
Замена
Н. Ампома
️️️️
К. Бенавенте
Желтая карточка
Т. Гойгингер
63'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
А. Грубер
60'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Замена
А. Андраде
️️️️
М. Эмиль Мадсен
53'
Красная карточка
Г. Траунер
50'
48'
Желтая карточка
Ф. Арун
28'
Желтая карточка
М. Онгла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Антверпен
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
2-5-3
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
26
Ранфтль
21
Мадсен
34
Михорль
36
Реннер
5
Филипович
9
Грубер
19
Эггештайн
18
Балич
4-5-1
1
Бутез
21
Батубинсика
2
Де Лат
18
Онгла
4
Сек
18
Юклеред
18
Геркенс
14
Бенавенте
11
Рафаэлов
38
Арун
23
Миеси
21
Мадсен
16
Андраде
16
Андраде
21
Мадсен
9
Грубер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
9
Грубер
5
Филипович
19
Поцман
19
Поцман
5
Филипович
18
Юклеред
20
Бута
20
Бута
18
Юклеред
11
Рафаэлов
14
Бенсон
14
Бенсон
11
Рафаэлов
23
Миеси
94
Лукаку
94
Лукаку
23
Миеси
14
Бенавенте
11
Ампома
11
Ампома
14
Бенавенте
Остались в запасе
ЛАСК
Антверпен
20
Патрик Плойер
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
20
Патрик Плойер
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
Остались в запасе
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Антверпен
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Антверпен
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+