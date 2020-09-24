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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - ДАК 1904
ЛАСК - ДАК 1904: обзор матча 24 сентября 2020
ЛАСК
24.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
7 : 0
Завершен
ДАК 1904
6'
М. Рагуц
16'
М. Рагуц
47'
П. Филипович
51'
П. Михорль
53'
А. Грубер
55'
Х. Балич
77'
Т. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - ДАК 1904
ГОЛ! 7:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Р. Реннер
77'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Х. Балич
72'
60'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Э. Рамирес
60'
Замена
M. Bednár
️️️️
М. Дивкович
Замена
Д. Райтер
️️️️
А. Грубер
58'
Замена
К. Рамзебнер
️️️️
П. Филипович
58'
ГОЛ! 6:0!
Х. Балич
55'
ГОЛ! 5:0!
А. Грубер
Пас отдал
М. Рагуц
53'
ГОЛ! 4:0!
П. Михорль
51'
ГОЛ! 3:0!
П. Филипович
Пас отдал
П. Михорль
47'
36'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
A. Fabry
ГОЛ! 2:0!
М. Рагуц
Пас отдал
А. Грубер
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Рагуц
Пас отдал
П. Михорль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
ДАК 1904
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Эрик Дэвис
ЛЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
ДАК 1904
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
39
Benjamin Száraz
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
44
Jorge Méndez
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
2-1-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
9
Рагуц
18
Балич
9
Грубер
4-3-3
23
Йедличка
28
Блэкмен
24
Кружляк
24
Мюллер
31
Дэвис
14
Балич
13
Шафер
13
Калмар
22
24
Дивкович
24
Рамирес
5
Филипович
15
Рамзебнер
15
Рамзебнер
5
Филипович
9
Грубер
29
Райтер
29
Райтер
9
Грубер
18
Балич
10
Забитцер
10
Забитцер
18
Балич
22
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
22
24
Дивкович
66
66
24
Дивкович
24
Рамирес
98
Николаеску
98
Николаеску
24
Рамирес
Остались в запасе
ЛАСК
ДАК 1904
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
39
Benjamin Száraz
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦЗ
20
Sainey Njie
ЦФ
44
Jorge Méndez
ЦФ
Остались в запасе
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
39
Benjamin Száraz
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦЗ
20
Sainey Njie
ЦФ
44
Jorge Méndez
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча ЛАСК - ДАК 1904
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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