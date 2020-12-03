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Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Тоттенхэм
ЛАСК - Тоттенхэм: обзор матча 03 декабря 2020
ЛАСК
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 5 тур
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
42'
П. Михорль
84'
Й. Эггештайн
90+3'
М. Карамоко
45+2'
Г. Бэйл (П)
56'
Х. Сон
87'
Д. Алли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Тоттенхэм
ГОЛ! 3:3!
М. Карамоко
90'
+3
88'
Желтая карточка
Д. Алли
87'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Алли
Желтая карточка
Ф. Визингер
86'
ГОЛ! 2:2!
Й. Эггештайн
Пас отдал
А. Андраде
84'
82'
Замена
Д. Алли
️️️️
Х. Сон
81'
Замена
С. Орье
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
М. Карамоко
80'
71'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
М. Карамоко
️️️️
Т. Гойгингер
69'
Замена
Д. Райтер
️️️️
А. Грубер
69'
65'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Т. Н'Домбеле
65'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Бэйл
Желтая карточка
А. Андраде
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
П. Михорль
Пас отдал
Т. Гойгингер
42'
Желтая карточка
П. Михорль
33'
25'
Желтая карточка
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
47
Джек Кларк
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
2-1-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
16
Андраде
8
Холланд
21
Мадсен
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
36
Гойгингер
19
Эггештайн
9
Грубер
4-2-3-1
1
Харт
2
Доэрти
6
Санчес
5
Танганга
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Моура
20
Ло Чельсо
7
Сон
18
Бэйл
36
Гойгингер
9
Карамоко
9
Карамоко
36
Гойгингер
9
Грубер
29
Райтер
29
Райтер
9
Грубер
20
Ло Чельсо
15
Дайер
15
Дайер
20
Ло Чельсо
18
Бэйл
92
Орье
92
Орье
18
Бэйл
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
7
Сон
8
Алли
8
Алли
7
Сон
22
Н'Домбеле
34
Бергвейн
34
Бергвейн
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
ЛАСК
Тоттенхэм
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
47
Джек Кларк
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ЛАСК - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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