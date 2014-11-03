Максим Шацких - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шацких
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1978 (44 года)
|Рост
|186
|Вес
|89
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шацких
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1978 (44 года)
|Рост
|186
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|18
|3
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -78'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|23.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|17.05.2015
|1' -80'
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|28' 66'
|19.04.2015
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|70'
|01.03.2015
|1' -64'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|05.12.2014
|82' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|36'
|03.11.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|18.10.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|04.10.2014
|1' -85'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|26'
|21.09.2014
|1' -84'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|14.09.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|30.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2014
|1' -66'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2014
|1' -85'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|02.08.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|86'
|27.07.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)
|15'