Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максим Шацких - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Александрович
    Фамилия Шацких
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 августа 1978 (44 года)
    Рост 186
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 18 3 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -78' Говерла (Ужгород) 0:0 Днепр (Днепр)
    23.05.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    17.05.2015 1' -80' Волынь (Луцк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    28' 66'
    19.04.2015 1' -46' Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    14.03.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Металлист (Харьков)
    70'
    01.03.2015 1' -64' Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Запорожье)
    05.12.2014 82' -90' Шахтер (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    30.11.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    08.11.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлург (Донецк)
    36'
    03.11.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Волынь (Луцк)
    18.10.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:4 Динамо (Киев)
    04.10.2014 1' -85' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    26'
    21.09.2014 1' -84' Говерла (Ужгород) 0:0 Черноморец (Одесса)
    14.09.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    30.08.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    16.08.2014 1' -66' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    08.08.2014 1' -85' Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
    02.08.2014 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:1 Говерла (Ужгород)
    86'
    27.07.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
    15'
    • Читайте нас: 
    11