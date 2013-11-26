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    Унаи Альбисуа - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Унаи
    Фамилия Альбисуа
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1989 (34 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    11.05.2014 89' -90' Атлетик (Бильбао) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    02.05.2014 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Атлетик (Бильбао)
    20.04.2014 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    14.04.2014 86' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Малага (Малага)
    07.04.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    23.03.2014 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    11.02.2014 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    01.12.2013 81' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Барселона (Барселона)
    26.11.2013 Был в запасе Малага (Малага) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    09.11.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Леванте (Валенсия)
    03.11.2013 69' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    29.10.2013 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    21.10.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    30.09.2013 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    26.09.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    23.09.2013 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    01.09.2013 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Атлетик (Бильбао)
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