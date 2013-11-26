Унаи Альбисуа - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Альбисуа
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Альбисуа
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|11.05.2014
|89' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.05.2014
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|20.04.2014
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|14.04.2014
|86' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Малага (Малага)
|07.04.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|11.02.2014
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|01.12.2013
|81' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|26.11.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|03.11.2013
|69' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|29.10.2013
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|21.10.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|30.09.2013
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|26.09.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|23.09.2013
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)