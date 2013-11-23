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Эрик Салкич
Статистика
Эрик Салкич - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1987 (38)
#33 | Защитник
176 см | 72 кг
Словения
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
1 : 0
23.11.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
5 : 0
17.11.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
2 : 0
10.11.2013
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
03.11.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Арсенал
1 : 2
27.10.2013
Енисей
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
0 : 3
23.10.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Арсенал
0 : 0
18.10.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
13.10.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2 : 0
07.10.2013
Арсенал
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
4 : 0
01.10.2013
Ротор
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Салют
3 : 0
22.09.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
0 : 3
16.09.2013
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
2 : 1
10.09.2013
Арсенал
1' - 45'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
2 : 1
23.08.2013
Нефтехимик
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ангушт
1 : 3
18.08.2013
Арсенал
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1 : 0
12.08.2013
Уфа
55' - 90'
74'
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