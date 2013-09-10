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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Арсенал
Балтика - Арсенал: обзор матча 10 сентября 2013
Балтика
10.09.2013, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
23'
М. Вотинов
45'
К. Зимулька
79'
А. Кутьин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Арсенал
Замена
А. Сальников
️️️️
Д. Сысуев
90'
+1
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
В. Каленкович
80'
80'
Замена
С. Маслов
️️️️
С. Игнатьев
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кутьин
78'
Желтая карточка
А. Макаренко
78'
Желтая карточка
С. Сухарев
73'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Д. Смирнов
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Гацко
70'
Желтая карточка
В. Крючков
65'
64'
Желтая карточка
И. Лозенков
57'
Замена
Д. Шилов
️️️️
М. Лепский
45'
+1
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Э. Салкич
ГОЛ! 2:0!
К. Зимулька
45'
Желтая карточка
Г. Шелия
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-2-4
88
Шелия
55
Крючков
81
Зимулька
23
Васильев
3
Плопа
93
Каленкович
8
Чиркин
8
Сысуев
45
Вотинов
15
Скавыш
17
Гацко
4-1-4-1
1
Филимонов
22
Ершов
14
Лозенков
18
Сухарев
33
Салкич
90
Лях
77
Лепский
24
Смирнов
8
Макаренко
27
Игнатьев
48
Кутьин
93
Каленкович
33
Курбанов
33
Курбанов
93
Каленкович
8
Сысуев
47
Сальников
47
Сальников
8
Сысуев
17
Гацко
10
Минченков
10
Минченков
17
Гацко
24
Смирнов
45
Тимохин
45
Тимохин
24
Смирнов
77
Лепский
9
Шилов
9
Шилов
77
Лепский
33
Салкич
18
Кашчелан
18
Кашчелан
33
Салкич
27
Игнатьев
14
Маслов
14
Маслов
27
Игнатьев
Остались в запасе
Балтика
Арсенал
10
Владислав Сысуев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Балтика - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Балтика
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