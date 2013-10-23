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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Арсенал
Cибирь - Арсенал: обзор матча 23 октября 2013
Cибирь
23.10.2013, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
20'
С. Кузнецов
41'
С. Игнатьев
45'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Арсенал
80'
Замена
В. Орлов
️️️️
С. Кузнецов
Желтая карточка
В. Рыжков
79'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
74'
Желтая карточка
Нивалдо
71'
67'
Замена
Д. Шилов
️️️️
М. Лепский
Желтая карточка
А. Самсонов
64'
64'
Замена
П. Сергеев
️️️️
А. Лях
46'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
Замена
В. Запрудских
️️️️
А. Едунов
46'
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Дудолев
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Кутьин
42'
Желтая карточка
С. Сухарев
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Игнатьев
Замена
В. Рыжков
️️️️
Р. Беляев
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
3-3-4
22
Пузин
44
Самсонов
80
Климов
5
Головатенко
32
Скороходов
11
Едунов
18
Дудолев
7
Беляев
11
Базанов
6
Нивалдо
9
Маркосов
3-2-3-2
1
Филимонов
22
Ершов
71
Денисов
18
Сухарев
90
Лях
18
Кашчелан
77
Лепский
10
Кузнецов
27
Игнатьев
48
Кутьин
99
Савин
11
Едунов
68
Запрудских
68
Запрудских
11
Едунов
18
Дудолев
29
Кабанов
29
Кабанов
18
Дудолев
7
Беляев
28
Рыжков
28
Рыжков
7
Беляев
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
10
Кузнецов
15
Орлов
15
Орлов
10
Кузнецов
90
Лях
20
Сергеев
20
Сергеев
90
Лях
77
Лепский
9
Шилов
9
Шилов
77
Лепский
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
Остались в запасе
Cибирь
Арсенал
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Cибирь - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Спартак
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