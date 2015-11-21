Дмитрий Козьбан - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Козьбан
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Козьбан
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|13
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -88'
|Говерла (Ужгород)
|1:4
|Волынь (Луцк)
|29.04.2016
|34' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|24.04.2016
|90' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|03.04.2016
|1' -46'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|20.03.2016
|1' -69'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|05.12.2015
|1' -65'
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|29.11.2015
|1' -75'
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)
|2'
|21.11.2015
|1' -76'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Волынь (Луцк)
|08.11.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|50'
|01.11.2015
|90' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:3
|Заря (Луганск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|20.09.2015
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|13.09.2015
|86' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Волынь (Луцк)