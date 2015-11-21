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    Дмитрий Козьбан - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Козьбан
    Команда Волынь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 апреля 1989 (33 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 13 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -88' Говерла (Ужгород) 1:4 Волынь (Луцк)
    29.04.2016 34' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Александрия (Александрия)
    24.04.2016 90' -90' Заря (Луганск) 1:1 Волынь (Луцк)
    10.04.2016 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Волынь (Луцк)
    03.04.2016 1' -46' Волынь (Луцк) 1:1 Черноморец (Одесса)
    20.03.2016 1' -69' Олимпик (Донецк) 1:1 Волынь (Луцк)
    06.03.2016 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
    05.12.2015 1' -65' Днепр (Днепр) 0:1 Волынь (Луцк)
    29.11.2015 1' -75' Волынь (Луцк) 9:1 Металлург (Запорожье)
    2'
    21.11.2015 1' -76' Шахтер (Донецк) 4:0 Волынь (Луцк)
    08.11.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Ворскла (Полтава)
    50'
    01.11.2015 90' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    18.10.2015 46' -90' Александрия (Александрия) 3:1 Волынь (Луцк)
    04.10.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:3 Заря (Луганск)
    27.09.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:2 Волынь (Луцк)
    20.09.2015 46' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Динамо (Киев)
    13.09.2015 86' -90' Черноморец (Одесса) 1:2 Волынь (Луцк)
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