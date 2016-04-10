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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Волынь
Динамо К - Волынь: обзор матча 10 апреля 2016
Динамо К
10.04.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Волынь
29'
А. Ярмоленко
33'
О. Гусев
36'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Волынь
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Мораес
72'
72'
Желтая карточка
О. Гуменюк
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
М. Велозу
63'
Замена
В. Буяльский
️️️️
О. Гусев
63'
58'
Замена
В. Шаповал
️️️️
Я. Деда
55'
Желтая карточка
С. Кравченко
45'
Вторая желтая
А. Шабанов
42'
Желтая карточка
Р. Никитюк
40'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
О. Герасимюк
ГОЛ! 3:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
М. Велозу
36'
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
М. Велозу
29'
26'
Желтая карточка
А. Шабанов
21'
Замена
С. Петров
️️️️
В. Хомченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
59
Ярослав Деда
ЦФ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
37
Рыбалка
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Гусев
7
Ярмоленко
18
Мораес
3-4-3
13
Кичак
24
Горопевшек
18
Логинов
5
Жунич
30
Гуменюк
14
Кравченко
31
Шабанов
7
Герасимюк
7
Мемешев
94
Хомченко
59
Деда
20
Гусев
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Гусев
18
Мораес
91
Теодорчик
91
Теодорчик
18
Мораес
44
Велозу
10
Гонсалес
10
Гонсалес
44
Велозу
7
Герасимюк
26
Никитюк
26
Никитюк
7
Герасимюк
59
Деда
13
Шаповал
13
Шаповал
59
Деда
94
Хомченко
38
Петров
38
Петров
94
Хомченко
Остались в запасе
Динамо К
Волынь
1
Артур Рудько
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
47
Юрий Романюк
ПЗ
69
Артем Дудик
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
47
Юрий Романюк
ПЗ
69
Артем Дудик
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Динамо К - Волынь
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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