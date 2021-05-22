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Факундо Феррейра - статистика

Завершил карьеру
14 марта 1991 (35)
#14 | Нападающий
186 см | 76 кг
Аргентина | Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
13
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 3
22.05.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 4
09.05.2021
Сельта
78' - 88'
79'
88'
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
2 : 0
30.04.2021
Леванте
85' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
25.04.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
22.04.2021
Сельта
85' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0 : 0
18.04.2021
Сельта
1' - 67'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3 : 4
12.04.2021
Севилья
27' - 83'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1 : 3
04.04.2021
Сельта
87' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1 : 3
20.03.2021
Реал
84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 0
14.03.2021
Атлетик
68' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3 : 4
07.03.2021
Сельта
79' - 90'
88'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
28.02.2021
Вальядолид
76' - 90'
90'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
20.02.2021
Сельта
1' - 66'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 1
12.02.2021
Эльче
76' - 90'
78'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 2
08.02.2021
Сельта
76' - 90'
89'
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