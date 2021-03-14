|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|13
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|09.05.2021
|78' -88'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:4
|Сельта (Виго)
|79' 88'
|30.04.2021
|85' -90'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|22.04.2021
|85' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Сельта (Виго)
|18.04.2021
|1' -67'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Сельта (Виго)
|12.04.2021
|27' -83'
|Сельта (Виго)
|3:4
|Севилья (Севилья)
|04.04.2021
|87' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:3
|Сельта (Виго)
|20.03.2021
|84' -90'
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|14.03.2021
|68' -90'
|Сельта (Виго)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|07.03.2021
|79' -90'
|Уэска (Уэска)
|3:4
|Сельта (Виго)
|88'
|28.02.2021
|76' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|90'
|20.02.2021
|1' -66'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Сельта (Виго)
|12.02.2021
|76' -90'
|Сельта (Виго)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|78'
|08.02.2021
|76' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Сельта (Виго)
|89'