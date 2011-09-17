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    Васил Гигиадзе - статистика

    Нападающий
    Имя Васил
    Фамилия Гигиадзе
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кутаиси
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 1977 (45 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 11 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2011 1' -85' Таврия (Симферополь) 4:1 Александрия (Александрия)
    30'
    25.11.2011 84' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Таврия (Симферополь)
    19.11.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:0 Волынь (Луцк)
    04.11.2011 1' -81' Заря (Луганск) 0:1 Таврия (Симферополь)
    27'
    30.10.2011 90' -90' Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Киев)
    23.10.2011 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:2 Таврия (Симферополь)
    15.10.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:3 Шахтер (Донецк)
    01.10.2011 1' -82' Черноморец (Одесса) 1:0 Таврия (Симферополь)
    26.09.2011 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    41'
    17.09.2011 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:1 Таврия (Симферополь)
    09.09.2011 61' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.08.2011 71' -90' Арсенал (Киев) 2:3 Таврия (Симферополь)
    89' 90'
    15.08.2011 67' -90' Металлург (Донецк) 1:3 Таврия (Симферополь)
    74'
    30.07.2011 Был в запасе Александрия (Александрия) 0:0 Таврия (Симферополь)
    16.07.2011 90' -90' Волынь (Луцк) 2:2 Таврия (Симферополь)
    09.07.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Заря (Луганск)
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