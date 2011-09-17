|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|11
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2011
|1' -85'
|Таврия (Симферополь)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|30'
|25.11.2011
|84' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|04.11.2011
|1' -81'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|27'
|30.10.2011
|90' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Динамо (Киев)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|Таврия (Симферополь)
|15.10.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|01.10.2011
|1' -82'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|26.09.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|41'
|17.09.2011
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|09.09.2011
|61' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.08.2011
|71' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:3
|Таврия (Симферополь)
|89' 90'
|15.08.2011
|67' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:3
|Таврия (Симферополь)
|74'
|30.07.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|16.07.2011
|90' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|09.07.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Заря (Луганск)