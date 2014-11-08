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    Илья Глушицкий - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Глушицкий
    Команда Говерла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 10 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Днепр (Днепр)
    17.05.2015 59' -90' Волынь (Луцк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    04.05.2015 1' -90' Динамо (Киев) 6:0 Говерла (Ужгород)
    20'
    19.04.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    14.03.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Металлист (Харьков)
    31'
    08.03.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
    27'
    01.03.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Запорожье)
    30.11.2014 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    22.11.2014 1' -84' Днепр (Днепр) 1:1 Говерла (Ужгород)
    08.11.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:0 Металлург (Донецк)
    18.10.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:4 Динамо (Киев)
    04.10.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    14.09.2014 1' -89' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    37' 89'
    30.08.2014 1' -77' Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    08.08.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
    02.08.2014 75' -90' Металлург (Запорожье) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.07.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
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