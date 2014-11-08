Илья Глушицкий - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Глушицкий
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Глушицкий
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|10
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|17.05.2015
|59' -90'
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|04.05.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|20'
|19.04.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|31'
|08.03.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|27'
|01.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|22.11.2014
|1' -84'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|18.10.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|14.09.2014
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|37' 89'
|30.08.2014
|1' -77'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|08.08.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|02.08.2014
|75' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)