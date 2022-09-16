Симон Макиенок - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Макиенок
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|201
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Макиенок
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|201
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|76' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|86' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|13.11.2022
|76' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|04.11.2022
|86' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|5:1
|Рандерс (Рандерс)
|28.10.2022
|1' -81'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|15'
|16.10.2022
|1' -75'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|10.10.2022
|76' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|02.10.2022
|1' -66'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|16.09.2022
|88' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Нордшелланд (Фарум)
|12.09.2022
|77' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|81' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)