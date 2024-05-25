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Симон Макиенок
Статистика
Симон Макиенок - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1990 (35)
#24 | Нападающий
201 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Германия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Видовре
19
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
1' - 84'
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
56' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
63' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
67' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
1 : 1
14.04.2024
Видовре
1' - 46'
Дания. Суперлига, 2 тур
Видовре
1 : 3
07.04.2024
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 1
31.03.2024
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
1 : 2
08.03.2024
Нордшелланд
1' - 46'
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
2 : 4
03.03.2024
Видовре
56' - 90'
80'
83'
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
1' - 90'
83'
84'
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс
70' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Видовре
1 : 4
05.11.2023
Мидтьюлланд
1' - 81'
43'
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
4 : 0
28.10.2023
Видовре
64' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Видовре
1 : 2
20.10.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
3 : 1
08.10.2023
Видовре
67' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 3
01.10.2023
Брондбю
72' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Нордшелланд
0 : 0
25.09.2023
Видовре
66' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
0 : 1
17.09.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 0
03.09.2023
Видовре
75' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
1 : 5
27.08.2023
Оденсе
46' - 90'
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