Каспер Куск - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Куск
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Куск
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 66'
|Силькеборг
|2:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 80'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 65'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|13
|1
|5
|1
|0
|Ольборг
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -66'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.02.2023
|1' -80'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|19.02.2023
|1' -65'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.11.2022
|1' -60'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|58' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28'
|23.10.2022
|1' -79'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|41'
|17.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|42'
|09.10.2022
|59' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|83'
|02.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|37'
|18.09.2022
|1' -79'
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|32'
|11.09.2022
|1' -64'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|31'
|02.09.2022
|57' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|82' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|1' -80'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|08.08.2022
|58' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|85'
|31.07.2022
|64' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|24.07.2022
|73' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|85' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)