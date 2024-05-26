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Каспер Куск
Статистика
Каспер Куск - статистика
Завершил карьеру
10 ноября 1991 (34), Ольборг
#7 | Полузащитник
180 см
Дания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Дания. Суперлига 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
21
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
26.05.2024
Силькеборг
82' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
0 : 2
20.05.2024
Брондбю
72' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Нордшелланд
4 : 1
12.05.2024
Силькеборг
73' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
0 : 3
05.05.2024
Копенгаген
74' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
3 : 0
29.04.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 0
21.04.2024
Силькеборг
82' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
0 : 1
15.04.2024
Нордшелланд
85' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 1
08.04.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Силькеборг
2 : 2
01.04.2024
Орхус
77' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Брондбю
4 : 1
17.03.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 1
10.03.2024
Орхус
77' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Нордшелланд
3 : 1
04.03.2024
Силькеборг
75' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
89' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
57' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
2 : 0
03.12.2023
Силькеборг
82' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
1 : 4
27.11.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Силькеборг
1 : 1
10.11.2023
Рандерс
63' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Виборг
2 : 1
05.11.2023
Силькеборг
72' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
0 : 0
29.10.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Видовре
1 : 2
20.10.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
5 : 0
06.10.2023
Люнгбю
85' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
1 : 0
01.10.2023
Силькеборг
69' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
2 : 0
24.09.2023
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Оденсе
0 : 3
18.09.2023
Силькеборг
80' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 0
03.09.2023
Видовре
62' - 90'
82'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 3
26.08.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
2 : 0
20.08.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Орхус
2 : 2
13.08.2023
Силькеборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
2 : 1
04.08.2023
Вайле
64' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
30.07.2023
Силькеборг
1' - 46'
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