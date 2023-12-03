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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Силькеборг
Люнгбю - Силькеборг: обзор матча 03 декабря 2023
Люнгбю
03.12.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Силькеборг
4'
Ф. Гиткьяер
74'
К. Биркир Финнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Силькеборг
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
90'
+2
82'
Замена
К. Куск
️️️️
П. Маттссон
82'
Замена
F. Carlsen
️️️️
Т. Адамсен
Желтая карточка
К. Винтер
81'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
М. Муниеса
81'
Замена
L. Sandgrav
️️️️
Ф. Гиткьяер
80'
Желтая карточка
М. Йенсен
78'
78'
Желтая карточка
М. Бринк
77'
Желтая карточка
П. Маттссон
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Биркир Финнссон
Пас отдал
Ф. Гиткьяер
74'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
М. Ремер
58'
58'
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
С. Тенгстедт
50'
Желтая карточка
А. Буш
Замена
М. Йенсен
️️️️
А. Бьелланд
46'
Желтая карточка
П. Грегор
45'
+1
11'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Т. Сальквист
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гиткьяер
Пас отдал
К. Биркир Финнссон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
7
Каспер Куск
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
3-1-4-2
1
5
Муниеса
6
Бьелланд
5
Грегор
2
Кумадо
2
Финнссон
8
Ремер
15
Винтер
42
Чуквуани
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
3-5-2
1
Ларсен
22
Сонне
40
Буш
3
Сальквист
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
19
Мусонда
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
8
Адамсен
6
Бьелланд
3
Йенсен
3
Йенсен
6
Бьелланд
5
Муниеса
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
5
Муниеса
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
8
Ремер
22
Магнуссон
22
Магнуссон
8
Ремер
26
Гиткьяер
14
14
26
Гиткьяер
3
Сальквист
3
Феликс
3
Феликс
3
Сальквист
7
Маттссон
7
Куск
7
Куск
7
Маттссон
8
Адамсен
8
8
8
Адамсен
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
18
Маккоуэтт
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Люнгбю
Силькеборг
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Люнгбю - Силькеборг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
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