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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Силькеборг
Копенгаген - Силькеборг: обзор матча 26 августа 2023
Копенгаген
26.08.2023, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Силькеборг
4'
Р. Барджи
45+2'
П. Маттссон
57'
А. Линд
72'
К. Маккоуэтт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Силькеборг
90'
+4
Замена
А. Пюндт
️️️️
А. Клинге
Желтая карточка
Д. Ларссон
84'
78'
Замена
F. Carlsen
️️️️
К. Маккоуэтт
72'
ГОЛ! 1:3!
К. Маккоуэтт
Пас отдал
А. Клинге
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Р. Барджи
71'
64'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
А. Линд
64'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
С. Тенгстедт
Желтая карточка
Э. Йелерт
63'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Н. Бойлесен
59'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Линд
Пас отдал
Р. Эстрем
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Эльюнусси
57'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
К. Серенсен
57'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
О. Хойлунд
57'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
П. Маттссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Барджи
Пас отдал
М. Эльюнусси
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Frederik Carlsen
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Грабара
3
Серенсен
12
Йелерт
20
Бойлесен
4
Дикс
36
Клем
6
Хойлунд
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
19
Барджи
9
Оскарссон
4-3-3
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
3
Эстрем
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
11
Линд
3
Серенсен
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Серенсен
20
Бойлесен
3
Вавро
3
Вавро
20
Бойлесен
6
Хойлунд
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
6
Хойлунд
19
Барджи
14
Корнелиус
14
Корнелиус
19
Барджи
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
18
Маккоуэтт
8
8
18
Маккоуэтт
19
Клинге
18
Пюндт
18
Пюндт
19
Клинге
10
Тенгстедт
23
Тордарсон
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
11
Линд
8
Адамсен
8
Адамсен
11
Линд
Остались в запасе
Копенгаген
Силькеборг
12
Тео Сандер
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Копенгаген - Силькеборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
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