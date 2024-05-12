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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Силькеборг
Нордшелланд - Силькеборг: обзор матча 12 мая 2024
Нордшелланд
12.05.2024, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
4 : 1
Завершен
Силькеборг
18'
Й. Тверсков
68'
А. Шельдеруп
86'
А. Шельдеруп
90+2'
Б. Нигрен
2'
С. Тейтур Тордарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Силькеборг
ГОЛ! 4:1!
Б. Нигрен
Пас отдал
О. Вилладсен
90'
+2
Замена
М. Доржель
️️️️
Д. Свенссон
89'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
А. Шельдеруп
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Шельдеруп
Пас отдал
К. Хансен
86'
85'
Замена
А. Бендергор
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
85'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Л. Мусонда
Замена
О. Антман
️️️️
И. Осман
74'
73'
Замена
О. Сонне
️️️️
Й. Гаммельбю
73'
Замена
К. Куск
️️️️
К. Маккоуэтт
73'
Замена
M. Larsen
️️️️
О. Боесен
ГОЛ! 2:1!
А. Шельдеруп
Пас отдал
И. Осман
68'
Замена
М. Хансен
️️️️
З. Сертдемир
62'
Желтая карточка
И. Осман
61'
ГОЛ! 1:1!
Й. Тверсков
Пас отдал
Д. Свенссон
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
М. Бринк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
25
Pontus Rödin
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
18
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Frederik Rieper
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
20
Mads Larsen
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Хансен
39
Нагало
4
Хансен
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
16
Сертдемир
21
Шельдеруп
40
Хардер
15
Осман
4-4-1-1
1
Ларсен
19
Гаммельбю
25
3
Феликс
3
Эстрем
41
Боесен
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Мусонда
18
Маккоуэтт
8
Адамсен
24
Свенссон
20
Доржель
20
Доржель
24
Свенссон
16
Сертдемир
9
Хансен
9
Хансен
16
Сертдемир
15
Осман
11
Антман
11
Антман
15
Осман
21
Шельдеруп
7
Расмуссен
7
Расмуссен
21
Шельдеруп
19
Мусонда
2
Поульсен
2
Поульсен
19
Мусонда
19
Гаммельбю
22
Сонне
22
Сонне
19
Гаммельбю
41
Боесен
20
20
41
Боесен
18
Маккоуэтт
7
Куск
7
Куск
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
16
Бендергор
16
Бендергор
23
Тордарсон
Остались в запасе
Нордшелланд
Силькеборг
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Jacob Pryts
ВР
5
Frederik Rieper
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
5
Frederik Rieper
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Силькеборг
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
3
Офсайды
5
2
Количество передач
689
557
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Фарум Парк
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