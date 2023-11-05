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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Силькеборг
Виборг - Силькеборг: обзор матча 05 ноября 2023
Виборг
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Силькеборг
15'
А. Эмента
21'
А. Эмента
90'
С. Тейтур Тордарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Силькеборг
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Тейтур Тордарсон
Замена
А. Джатта
️️️️
И. Саид
89'
85'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Буш
Замена
М. Сендергор
️️️️
А. Эмента
83'
79'
Замена
А. Даль
️️️️
А. Поульсен
Желтая карточка
А. Эмента
78'
72'
Замена
К. Куск
️️️️
П. Маттссон
72'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Линд
Замена
М. Вестергор
️️️️
Р. Жуниор
62'
46'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
К. Маккоуэтт
45'
+1
Желтая карточка
А. Буш
ГОЛ! 2:0!
А. Эмента
Пас отдал
Й. Греннинг
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Эмента
Пас отдал
Р. Жуниор
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лунд
30
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Бонде
19
Саид
10
Йенсен
96
Жуниор
18
Эмента
3-5-2
1
Ларсен
3
Сальквист
40
Буш
2
Поульсен
19
Мусонда
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Маттссон
18
Маккоуэтт
11
Линд
18
Эмента
6
Сендергор
6
Сендергор
18
Эмента
96
Жуниор
28
Вестергор
28
Вестергор
96
Жуниор
19
Саид
20
Джатта
20
Джатта
19
Саид
40
Буш
3
Феликс
3
Феликс
40
Буш
2
Поульсен
14
Даль
14
Даль
2
Поульсен
7
Маттссон
7
Куск
7
Куск
7
Маттссон
18
Маккоуэтт
8
Адамсен
8
Адамсен
18
Маккоуэтт
11
Линд
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
11
Линд
Остались в запасе
Виборг
Силькеборг
20
Каспер Килерих
ВР
23
Джейми Якобс
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Jacob Pryts
ВР
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
23
Джейми Якобс
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Виборг - Силькеборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
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