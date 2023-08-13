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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Силькеборг
Орхус - Силькеборг: обзор матча 13 августа 2023
Орхус
13.08.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Силькеборг
43'
П. Мортенсен
90+12'
М. Андерсон (П)
90+1'
А. Линд
90+4'
С. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Силькеборг
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Андерсон
90'
+12
90'
+11
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
С. Тенгстедт
Пас отдал
Т. Адамсен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Линд
Замена
M. Akoto
️️️️
Ф. Беймо
89'
85'
Желтая карточка
Т. Адамсен
79'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Р. Эстрем
77'
Замена
А. Линд
️️️️
А. Клинге
Желтая карточка
Н. Поульсен
71'
Замена
Я. Серра
️️️️
П. Мортенсен
69'
68'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
П. Маттссон
68'
Замена
К. Куск
️️️️
К. Маккоуэтт
Желтая карточка
Т. Кристенсен
65'
65'
Желтая карточка
Т. Сальквист
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Т. Бек
62'
46'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
F. Carlsen
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
М. Андерсон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Frederik Carlsen
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Адам Дагхим
ЛВ
18
Матиас Сауэр
ЦП
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
2
Беймо
5
Тингагер
31
Кристенсен
19
Кал
14
Мельгор
6
Поульсен
23
Андерсон
4
Кнудсен
31
Бек
9
Мортенсен
4-4-2
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
3
Эстрем
19
Клинге
6
Бринк
7
Маттссон
8
18
Маккоуэтт
8
Адамсен
2
Беймо
27
27
2
Беймо
31
Бек
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
31
Бек
9
Мортенсен
13
Серра
13
Серра
9
Мортенсен
18
Маккоуэтт
7
Куск
7
Куск
18
Маккоуэтт
7
Маттссон
23
Тордарсон
23
Тордарсон
7
Маттссон
3
Эстрем
19
Мусонда
19
Мусонда
3
Эстрем
19
Клинге
11
Линд
11
Линд
19
Клинге
8
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Остались в запасе
Орхус
Силькеборг
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Силькеборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
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