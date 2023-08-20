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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Нордшелланд
Силькеборг - Нордшелланд: обзор матча 20 августа 2023
Силькеборг
20.08.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Нордшелланд
56'
С. Тенгстедт (П)
67'
А. Линд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Нордшелланд
Замена
А. Пюндт
️️️️
М. Бринк
90'
+1
79'
Замена
К. Барслунд
️️️️
О. Вилладсен
Замена
Т. Адамсен
️️️️
А. Линд
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Линд
Пас отдал
О. Сонне
67'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Р. Эстрем
67'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
С. Тенгстедт
67'
60'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Й. Тверсков
60'
Замена
М. Доржель
️️️️
З. Сертдемир
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Тенгстедт
56'
Желтая карточка
П. Маттссон
52'
Замена
F. Carlsen
️️️️
К. Маккоуэтт
46'
37'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
И. Осман
22'
Желтая карточка
И. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-3-3
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
11
Линд
3-2-2-3
13
Хансен
3
Хей
39
Нагало
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
16
Сертдемир
11
Антман
7
Ингвартсен
15
Осман
10
Тенгстедт
23
Тордарсон
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
8
8
18
Маккоуэтт
6
Бринк
18
Пюндт
18
Пюндт
6
Бринк
3
Эстрем
19
Мусонда
19
Мусонда
3
Эстрем
11
Линд
8
Адамсен
8
Адамсен
11
Линд
6
Тверсков
3
Фрезе
3
Фрезе
6
Тверсков
2
Вилладсен
27
Барслунд
27
Барслунд
2
Вилладсен
16
Сертдемир
20
Доржель
20
Доржель
16
Сертдемир
15
Осман
8
Нигрен
8
Нигрен
15
Осман
Остались в запасе
Силькеборг
Нордшелланд
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Нордшелланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
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