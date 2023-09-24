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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Виборг
Силькеборг - Виборг: обзор матча 24 сентября 2023
Силькеборг
24.09.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Виборг
33'
А. Линд
48'
А. Линд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Виборг
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Р. Эстрем
86'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Тенгстедт
86'
77'
Желтая карточка
И. Саид
Замена
F. Carlsen
️️️️
А. Линд
72'
64'
Замена
Я. Бонде
️️️️
М. Вестергор
63'
Желтая карточка
М. Сендергор
57'
Замена
А. Эмента
️️️️
Р. Жуниор
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
К. Маккоуэтт
57'
Желтая карточка
П. Маттссон
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Линд
48'
46'
Замена
И. Саид
️️️️
Н. Томас
42'
Желтая карточка
Р. Жуниор
ГОЛ! 1:0!
А. Линд
33'
14'
Желтая карточка
Н. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
27
Найджел Томас
ЛВ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
10
Исак Йенсен
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-3-3
1
Ларсен
3
Эстрем
40
Буш
3
Сальквист
22
Сонне
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
11
Линд
18
Маккоуэтт
4-3-2-1
1
Лунд
24
Аньембе
23
Бундгор
5
Бюрги
5
Залетел
6
Сендергор
8
Мбом
28
Вестергор
19
Сержинью
27
Томас
96
Жуниор
10
Тенгстедт
3
Феликс
3
Феликс
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
11
Линд
8
8
11
Линд
3
Эстрем
19
Мусонда
19
Мусонда
3
Эстрем
28
Вестергор
6
Бонде
6
Бонде
28
Вестергор
27
Томас
19
Саид
19
Саид
27
Томас
96
Жуниор
18
Эмента
18
Эмента
96
Жуниор
Остались в запасе
Силькеборг
Виборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
10
Исак Йенсен
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
10
Исак Йенсен
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Силькеборг - Виборг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
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