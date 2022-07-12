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Налдо
Новости
Налдо - новости
Завершил карьеру
25 августа 1988 (38)
#5 | Защитник
188 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Публикации
«Спартак» отказался подписывать контракт с Налдо (Metaratings)
2022.07.12 23:53
4
«Спартак» готов подписать экс-защитника «Краснодара» Налдо, но при одном условии
2022.07.12 16:35
2
Стала известна возможная зарплата Налдо в «Спартаке»
2022.07.12 12:50
4
«Спартак» близок к подписанию экс-защитника «Краснодара» Налдо. Ему 33 года
2022.07.12 11:16
22
Налдо стал лидером сезона по удалениям в Лиге 1. Он сыграл в чемпионате Франции три игры
2019.01.27 00:54
5
Фото
Whoscored представил команду сезона-2017/18. В нее вошли Роналду и Месси. Салах – нет
2018.05.25 13:59
8
Экс-защитник «Краснодара» Налдо: «В России другой футбол, суровая зима и тяжелый язык»
2017.08.18 14:31
8
«Краснодар» объявил об уходе Налдо в «Эспаньол»
2017.08.10 23:20
5
Защитник «Краснодара» Налдо может перейти в «Эспаньол»
2017.07.30 01:14
5
Налдо считает, что без ван Перси «Фенербахче» было тяжело
2017.02.16 21:44
Видео
Налдо четвертый раз в карьере забил Нойеру в Бундеслиге
2017.02.04 18:10
4
Видео
Налдо сделал предложение своей девушке на новом стадионе «Краснодара»
2016.10.29 15:01
3
Шалимов: «Через игру Мамаев будет готов на все 90 минут»
2016.10.24 08:26
2
Налдо: «Краснодар» имеет едва ли не лучшую инфраструктуру в Европе»
2016.10.21 18:16
Защитник «Шальке» Налдо: «Я не знаком с Налдо из «Краснодара»
2016.10.19 19:30
Шалимов: «Мамаев полностью готов к матчу против «Шальке»
2016.10.19 13:09
3
Налдо: «Шальке» – команда очень высокого уровня, но и «Краснодар» ничуть не слабее»
2016.10.19 12:19
Налдо: «Краснодар» постарается показать свой футбол и победить «Ниццу»
2016.09.28 13:47
Налдо: «Португальская лига сильнее российской из-за скорости и внимания к тактике»
2016.09.20 18:08
6
Налдо: «В «Краснодаре» меня привлекла инфраструктура»
2016.09.19 00:24
5
Налдо – игрок «Краснодара»
2016.08.26 21:39
22
В ближайшие дни «Краснодар» может усилиться игроком «Спортинга»
2016.08.24 22:00
6
Защитник «Спортинга» Налдо может перейти в «Спартак»
2016.08.10 16:17
11
Джефферсон и Эвертон могут не сыграть против «Локомотива»
2015.11.23 15:11
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