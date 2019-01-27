Налдо стал лидером сезона по удалениям в Лиге 1. Он сыграл в чемпионате Франции три игры

Да ладно вам, может так совпало. Может дальше он не один сезон отыграет без красных. Если бы нападающих так "отличился", тогда да, гнать надо. А это защитник.
Защитник «Монако» Налдо вышел в лидеры чемпионата Франции по полученным красным карточкам.
В трех матчах, которые в Лиге 1 36-летний футболист сыграл за монегасков, он дважды удалялся с поля. Столько же красных карточек получили Люка Тусар («Лион») – 13 матчей, Маркус Тюрам («Генгам») – 18 матчей и Стефан Митрович («Страсбур») – 19 матчей.
- Сегодня «Монако» уступил «Дижону».
- С 15 очками в активе монегаски идут предпоследними в турнирной таблице Лиги 1.