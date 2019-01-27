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    Налдо стал лидером сезона по удалениям в Лиге 1. Он сыграл в чемпионате Франции три игры

    Защитник «Монако» Налдо вышел в лидеры чемпионата Франции по полученным красным карточкам.

    В трех матчах, которые в Лиге 1 36-летний футболист сыграл за монегасков, он дважды удалялся с поля. Столько же красных карточек получили Люка Тусар («Лион») – 13 матчей, Маркус Тюрам («Генгам») – 18 матчей и Стефан Митрович («Страсбур») – 19 матчей.

    • Сегодня «Монако» уступил «Дижону».
    • С 15 очками в активе монегаски идут предпоследними в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2019 00:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 января 2019, 16:52

      Да ладно вам, может так совпало. Может дальше он не один сезон отыграет без красных. Если бы нападающих так "отличился", тогда да, гнать надо. А это защитник.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 27 января 2019, 13:10

      Похоже, единственные, кто выиграл от этого трансфера - это Шальке.

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 27 января 2019, 08:13

      2 лимона за 36-летнего центр дэфа - 2 удаления за 3 игры - лучший трансфер зимы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 января 2019, 02:21

      Усилились

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 января 2019, 01:59

      Слов нет. Идиот...

      0
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